تجمع المهنيين السودانيين يعتبر تنحي ابن عوف “انتصارا لإرادة الشعب” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2019 - 00:26
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تجمع المهنيين السودانيين يعتبر تنحي ابن عوف “انتصارا لإرادة الشعب”
منذ 40 mins
12 April، 2019
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