تجمع المهنيين السودانيين: للخروج الى الشوارع والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وعدم تركها – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2019 - 00:26

تجمع المهنيين السودانيين: للخروج الى الشوارع والتوجه إلى ساحات الاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة وعدم تركها

منذ 59 mins 12 April، 2019
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