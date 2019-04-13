إعفاء كمال عبد المعروف من منصبه نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 13 2019 - 00:26

إعفاء كمال عبد المعروف من منصبه نائبا لرئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني

منذ 1 ساعة 12 April، 2019
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