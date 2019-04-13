رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في السودان يعلن عن التنازل عن منصبه رئيسا للمجلس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 13 2019 - 00:27

رئيس المجلس العسكري الإنتقالي في السودان يعلن عن التنازل عن منصبه رئيسا للمجلس

منذ 2 ساعة 12 April، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة