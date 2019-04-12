اللجنة العليا للانتخابات في اليمن تدعو الناخبين التوجه إلى صناديق الاقتراع صباح غد السبت

دعت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الناخبين اليمنيين إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخابات ملء المقاعد الشاغرة في مجلس النواب غدا السبت 13 إبريل 2019م في بعض الدوائر الانتخابية.

وأهابت اللجنة بكافة الناخبين في الدوائر المحددة الحرص على ممارسة حقهم في اختيار ممثليهم في مجلس النواب بالتوجه غدا السبت إلى مراكز الاقتراع المسجلة أسمائهم في جداولها مصطحبين معهم البطائق الانتخابية أو أحد وثائق إثبات الهوية وهي البطاقة الشخصية أو العائلية أو العسكرية أو جواز السفر علما أن اللجان الفرعية ستباشر عملها في تمام الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء.

وأوضح الأمين العام للجنة العليا للانتخابات والاستفتاء محمد الجلال أن الانتخابات ستجري في كلا من أمانة العاصمة الدائرة 17 وعدد مراكزها 10، ومحافظة تعز الدائرة 33 وعدد مراكزها 8، وفي محافظة إب الدوائر 88 و91 و92 و109 وعدد مراكزها 51 مركزا انتخابيا، وفي البيضاء الدائرة 124 والدائرة 131 وعدد مراكزها 53، وفي محافظة الحديدة الدوائر 131 و166 و177و182 و188و193 وعدد المراكز 78 مركزا انتخابيا.

وأشار إلى أن انتخابات المقاعد البرلمانية الشاغرة ستجري بمحافظة ذمار بالدائرتين 203 و214 وعدد المركز 30 مركزا انتخابيا وفي المحويت الدائرة 242 وعدد مراكزها 25 وفي محافظة حجة الدوائر الانتخابية 243 و251و260و261و262 وعدد المركز 128 مركزا انتخابيا، وفي محافظة صعدة الدوائر 266 و267 وعدد مراكزها 44 وفي محافظة عمران الدائرة 289 وعدد مراكزها 26 مركزا انتخابيا.

المصدر: المسيرة نت