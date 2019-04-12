استشهاد طفلين وإصابة 5 بانفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في حي الحمدانية بحلب

استشهد طفلان وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين في الحي الثالث في الحمدانية بمدينة حلب. وذكر مصدر في قيادة شرطة حلب أن “طفلين استشهدا وأصيب 5 آخرون جراء انفجار لغم عثروا عليه في منطقة مشروع الألف وسبعين شقة في الأطراف الغربية لحلب وقاموا بنقله إلى حي الحمدانية ضمن الحي الثالث حيث انفجر بهم أثناء عبثهم به”. ولفت المصدر إلى أنه “تم نقل المصابين إلى مشفيي الجامعة والمستقبل حيث قدم العلاج اللازم لهم”.

وإمعانا منها في إجرامها بحق السوريين عمدت التنظيمات الإرهابية إلى زرع الألغام والمفخخات قبيل اندحارها أمام بطولات الجيش العربي السوري من المناطق والقرى التي كانت تنتشر فيها ما يتسبب بارتقاء شهداء بين المواطنين معظمهم من الأطفال والمزارعين.

المصدر: وكالة سانا