منظمة الهجرة الدولية تعيد 160 مهاجرا افريقيا من ليبيا إلى بلادهم

ذكرت منظمة الهجرة الدولية الجمعة أنها نقلت 160 مهاجرا افريقيا جوا من العاصمة الليبية التي تشهد قتالا عنيفا على مشارفها. الى ثلاث دول أفريقية.

وقالت المنظمة إنها نظمت رحلة على طائرة مستأجرة مساء الخميس من ليبيا إلى مالي ومن ثم إلى ساحل العاج وبوركينا فاسو. لنقل المهاجرين وبينهم 16 طفلا و20 امرأة.

وقال عثمان بلبيسي رئيس بعثة المنظمة في ليبيا في بيان “نواصل دعم العودة الآمنة والكريمة للمهاجرين إلى أوطانهم”. وأضاف “تعمل فرقنا على مدار الساعة لتوفير الدعم الإنساني الضروري للغاية في طرابلس وأنحاء ليبيا”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية