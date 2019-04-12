حماس: التطبيع هو أحد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية

قال عضو المكتب السياسي لحركة “حماس” في فلسطين خليل الحية إن “التطبيع مع الكيان الصهيوني يعد طعنة في خاصرة أمتنا بنية تصفية القضية الفلسطينية”، واضاف أن “الأصل هو عزل الاحتلال لا تثبيته بالتطبيع”.

وأوضح الحية في حديث له الجمعة أن “التطبيع هو أحد مشاريع تصفية القضية الفلسطينية”، وطالب “أحرار العالم برفضه وازدياد حملات المقاومة ضد التطبيع مع الاحتلال الصهيوني”.

وأكد الحية أن “المطبعين مع الاحتلال لن يزيدوا في عمر الاحتلال مهما فعلوا”.

وحول التهدئة في الاراضي المحتلة، أوضح الحية أن “التفاهمات مازالت قائمة ويتم متابعتها عن كثب”، ولفت الى ان “الاحتلال لا مفر أمامه إلا أن يلتزم بالتفاهمات”.

المصدر: فلسطين اليوم