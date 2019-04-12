“الهيئة الوطنية لمسيرات العودة” تدعو للمشاركة في “جمعة يوم الأسير الفلسطيني”

دعت “الهيئة العليا لمسيرات العودة و كسر الحصار عن غزة” أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة في مسيرات الجمعة القادمة بعنوان “يوم الأسير الفلسطيني”.

وأكدت الهيئة في ختام الجمعة الـ 54 لمسيرات العودة “معا لمواجهة التطبيع التي انطلقت اليوم الجمعة بأن المسيرات ستبقى مستمرة”، وشددت على “سلمية المسيرات حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها”.

واشار الهيئة الى “وقوفها إلى جانب الأسرى وهم يخوضون معركة الكرامة(٢) معركة الأمعاء الخاوية”، ودعت “المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان- ومجلس حقوق الإنسان -في الأمم المتحدة للتدخل الفوري والعاجل للضغط على الاحتلال لوقف عدوانه عن الاسرى والزامه باتفاقيات جنيف الثالثة و الرابعة المتعلقة بحقوق الأسرى الفلسطينيين في سجونه داعيين الراعي المصري لسرعة التدخل لوقف معاناة الاسرى”.

وجددت الهيئة “رفضها لأي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال حيث أنه يشكل طعنه في ظهر القضية الوطنية ويدعم تطبيق صفقة القرن المشبوهة داعية ابناء الامة الى افشال هذا المخطط وعدم فتح الطريق امام الاحتلال لدخول عوصم العرب والمسلمين”، ودعت “لاجتماع عاجل للجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي لمواجهة التطبيع مع الاحتلال”.

المصدر: فلسطين اليوم