بوغدانوف: وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية قد يزور روسيا الأسبوع المقبل

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الجمعة أن “وزير خارجية حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة قد يزور موسكو الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الروسي العربي”.

وقال بوغدانوف الجمعة “محمد سيالة قال إنه سيشارك في منتدى التعاون الروسي العربي على مستوى وزراء الخارجية، فإنه سيأتي، آمل ذلك”، وتابع “ناقشنا هذه المسألة مع سيالة خلال محادثة هاتفية الجمعة”.

هذا وسيجري اللقاء الوزاري الخامس للمنتدى الروسي العربي بمشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 16 نيسان/أبريل الجاري في موسكو.

المصدر: سبوتنيك