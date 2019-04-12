استشهاد الفتى الفلسطيني ميسرة موسى علي أبو شلوف(15 عاما) برصاص العدو الاسرائيلي شرق جباليا(فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2019 - 18:20
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عشرات آلاف السودانيين يواصلون اعتصامهم أمام مقرات الجيش بالعاصمة الخرطوم مطالبين بدولة مدنية
اللجنة السياسية العسكرية: لسنا طامعين بالسلطة ومهمتنا الأساسية حفظ أمن واستقرار السودان ولن نسمح بأي عبث في أي منطقة
اللجنة السياسية العسكرية: ليس لدينا حلول بل جئنا لترتيب الحوار بشكل سلمي والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع
اللجنة السياسية العسكرية: لن نقصي أحداً والحكومة المقبلة ستكون مدنية وليس لدينا مقترحات لها وهذه مهمة القوى السياسية
تجمع المهنيين السودانيين يرفض بيان اللجنة السياسية العسكرية: سنقاوم الطوارئ وحظر التجوال وكل إجراءات الانقلابيين
الجامعة العربية تأمل أن تتحلى جميع الأطراف السودانية بالحكمة مع التمسك بالحوار السياسي لتحقيق تطلعات الشعب
الخارجية التونسية: نأمل أن يتحقق انتقال سلمي للحكم يلبي تطلعات الشعب السوداني المشروعة إلى الحرية والديمقراطية والتنمية
تظاهرات حاشدة في العاصمة الجزائرية وولايات أخرى في البلاد للمطالبة بإجراء تغييرات جذرية في النظام
إصابة عدد من الشبان الفلسطينيين بينهم صحفي جراء اعتداء قوات الاحتلال على المتظاهرين شرق قطاع غزّة
إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص خلال مواجهات مع قوات العدو في قباطية جنوب جنين
مصادر أمنية للمنار: مديرية المخابرات تدهم مزرعة في رياق وتعثر على مبلغ كبير من المال كان قد سرق من محل صيرفة في بيروت
القوات العراقية تقضي على 12 إرهابياً من "داعش" وتدمر أوكاراً وأسلحة لهم خلال عملية عسكرية في تلال حمرين وسط البلاد
الجيش السوري يقضي على إرهابيين من النصرة عند أطراف قرى وبلدات الحويز وتل الصخر وكفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي
استشهاد يمنيين 2 إثر سقوط قذيفة هاون أطلقها الموالون للعدوان السعودي الأميركي من جبل العود على النادرة في الضالع
مصادر يمنية: قصف صاروخي ومدفعي سعودي يستهدف قرى آهلة بالسكان في مديرية منبه الحدودية بصعدة
وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو: روسيا بدأت بإنتاج منظومة الدفاع الجوي الجديدة "إس 350" فيتياز
وصول شحنة من المساعدات الإنسانية من سلطنة عُمان إلى المنكوبين بالسيول في إيران
مقتل 20 شخصاً وإصابة 48 آخرين في انفجار قنبلة في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان
هزة أرضية بقوة 6.8 على مقياس ريختر قبالة سواحل اندونيسيا
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استشهاد الفتى الفلسطيني ميسرة موسى علي أبو شلوف(15 عاما) برصاص العدو الاسرائيلي شرق جباليا(فلسطين اليوم)
منذ 10 mins
12 April، 2019
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