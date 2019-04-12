اليمن: استشهاد مواطنين اثنين بقصف لقوى العدوان في الضالع

استشهد مواطنين يمنيين اثنين الجمعة في قصف لقوى العدوان السعودي الاميركي المتمركزين في جبل العود بمحافظة الضالع اليمنية.

وأكد مصدر أمني يمني أن “المنافقين المتمركزين في جبل العود أطلقوا قذيفة هاون على النادرة وأدت إلى استشهاد مواطنين اثنين”.

وأضاف المصدر أن “العدو السعودي استهدف مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بالقذائف الصاروخية والمدفعية”.

ولفت المصدر الى أن “المنافقين واصلوا خرق اتفاق التهدئة مستهدفين قريتي الزعفران ومحل الشيخ في كيل16 ب45 قذيفة هاون”، وتابع “كما استهدفوا مدرسة الشرف في كيلو 16 ب16 قذيفة هاون”.

المصدر: موقع انصار الله