النائب إيهاب حمادة تابع ومزارعي مشاريع القاع إجراءات نقل المحاصيل

التقى عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب إيهاب حمادة في مكتب نواب الكتلة في الهرمل، وفدا من مزارعي منطقة مشاريع القاع الحدودية مع سوريا، اشتكوا من تشديد الإجراءات ومصادرة سيارات البيك آب التي تنقل محاصيلهم الزراعية إلى الداخل اللبناني، للحؤول دون الخلط بين مزروعاتهم وتلك المهربة من سوريا.

وأكد حمادة للوفد متابعة الموضوع مع وزارة الزراعة والجمارك، كما تم التواصل مع قيادة الجيش اللبناني التي أكدت وضع آلية سوف يتم العمل بها خلال اليومين المقبلين، للفصل بين المحاصيل الزراعية في مشاريع القاع وتلك المهربة من الداخل السوري.

المصدر: الوكالة الوطنية