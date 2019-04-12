إصابات بين الفلسطينيين خلال قمع العدو الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الاسبوعية

أصيب شاب فلسطيني بعيار معدني في القدم والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش العدو الاسرائيلي لمسيرة كفر قدوم(بالضفة الغربية المحتلة) الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ اكثر من 15 عاما والتي انطلقت في اطار الحراك الشعبي نصرة للاسرى في سجون الاحتلال.

وافادت مصادر فلسطينية ان “أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال هاجموا المسيرة بالاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت واطلقوا الرصاص الحي في الهواء مما ادى الى اصابة احد الشبان بعيار معدني في القدم والعشرات بالاختناق عولجوا ميدانيا”.

واكدت المصادر “اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين دفعوا بتعزيزات كبيرة من قواتهم المحمولة والراجلة الا انهم فشلوا في اقتحام القرية رغم شدة قمعهم بسبب تصدى الشبان لهم بالحجارة والزجاجات الفارغة”.

المصدر: وكالة معاً