وسائل إعلام فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة #عزون شرق مدينة قلقيلية غرب نابلس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2019 - 15:56

وسائل إعلام فلسطينية: قوات العدو الإسرائيلي تقتحم بلدة #عزون شرق مدينة قلقيلية غرب نابلس

منذ 3 mins 12 April، 2019
أخبار موقع المنار

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