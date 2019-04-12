السودانيون يواصلون اعتصاماتهم أمام مقرات الجيش بالخرطوم مطالبين بدولة مدنية(وكالات) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2019 - 15:56

السودانيون يواصلون اعتصاماتهم أمام مقرات الجيش بالخرطوم مطالبين بدولة مدنية(وكالات)

منذ 4 mins 12 April، 2019
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