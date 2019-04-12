الجيش اليمني واللجان الشعبية يكبدون قوى العدوان خسائر كبيرة بقطاع عسير

تكبدت قوات العدوان السعودي الاميركي على اليمن خسائر في الارواح والعتاد الجمعة بعملية هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية بقطاع عسير.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “أبطال الجيش واللجان الشعبية كسروا زحفا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب بمشاركة الطيران الحربي والأباتشي وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم دون تحقيق أي تقدم”.

وأشار المصدر إلى أن “عملية إغارة على مواقع لمرتزقة الجيش السعودي في جبهة مجازة أدت إلى مصرع وجرح عدد منهم”، ولفت إلى أن “الجيش واللجان استهدفوا تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي بعدد من قذائف المدفعية قبالة منفذ علب وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم”.

المصدر: موقع انصار الله