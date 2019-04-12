السيد فضل الله: معالجة العجز ليست من جيوب المواطنين بل بسد مزاريب الفساد – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2019 - 13:28

السيد فضل الله: معالجة العجز ليست من جيوب المواطنين بل بسد مزاريب الفساد

منذ 27 mins 12 April، 2019
السيد فضل الله
لبنان

اعتبر السيد علي فضل الله في خطبة الجمعة ان الإجماع الرسمي والسياسي على مواجهة المخاطر المالية والجدية في التحرك لمعالجتها، بداية للتأسيس لمقاربة حقيقية في معالجة الأزمات.

وسجل موقفا إيجابيا من إعادة الاعتبار إلى القانون، والعودة لاعتماد دائرة المناقصات.

ودعا الدولة إلى معالجة العجز، لا من جيوب المواطنين، بل بسد مزاريب الهدر والفساد وحسن استثمار المرافق التي تدر أموالا على الدولة.

واشار السيد فضل الله الى ان لبنان ليس بلدا فقيرا، ولا يشكو من نقصان سيولة بل مشكلته دائما في الهدر والفساد، وعدم احترام المال العام، وعدم وجود رقابة حقيقية.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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