عون اكد امام وفد الكونغرس الاميركي رفض لبنان المطلق لوضع الجولان المحتل تحت السيادة الاسرائيلية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2019 - 13:28

عون اكد امام وفد الكونغرس الاميركي رفض لبنان المطلق لوضع الجولان المحتل تحت السيادة الاسرائيلية

منذ 34 mins 12 April، 2019
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