المجلس الانتقالي السوداني: الحكومة المقبلة مدنية وليس لدينا اقتراحات لها وهذه مهمة القوى السياسية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2019 - 13:27

المجلس الانتقالي السوداني: الحكومة المقبلة مدنية وليس لدينا اقتراحات لها وهذه مهمة القوى السياسية

منذ 51 mins 12 April، 2019
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