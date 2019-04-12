المجلس الانتقالي السوداني: لن نقصي أحدا ولن نعيّن أحدا وندعو القوى السياسية للتوافق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2019 - 13:28
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رئيس المجلس الانتقالي السوداني عوض بن عوف يكلّف لجنة سياسية عسكرية بعقد لقاء مع مختلف القوى السياسية
اللجنة السياسية العسكرية: لسنا طامعين بالسلطة ومهمتنا الأساسية حفظ أمن واستقرار السودان ولن نسمح بأي عبث في أي منطقة
اللجنة السياسية العسكرية: ليس لدينا حلول بل جئنا لترتيب الحوار بشكل سلمي والحلول تعتمد على مطالب المحتجين في الشارع
اللجنة السياسية العسكرية: لن نقصي أحداً والحكومة المقبلة ستكون مدنية وليس لدينا مقترحات لها وهذه مهمة القوى السياسية
الخارجية الأردنية: نؤكّد أهمية الحفاظ على أمن السودان واستقراره وتلبية طموحات شعبه الشقيق
الخارجية التونسية: نأمل أن يتحقق انتقال سلمي للحكم يلبي تطلعات الشعب السوداني المشروعة إلى الحرية والديمقراطية والتنمية
تواصل التظاهرات في العاصمة الجزائرية احتجاجاً على تولي عبد القادر بن صالح الرئاسة المؤقتة للبلاد
الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار تدعو للمشاركة الواسعة في جمعة "معاً لمواجهة التطبيع" عند الحدود الشرقية لغزة
مئات الأسرى الفلسطينيين يواصلون الإضراب عن الطعام لليوم الخامس على التوالي
لجنة أهالي الأسرى تدعو للمشاركة في مسيرة جماهيرية نصرة للأسرى في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة
النتائج النهائية لانتخابات الكنيست الصهيوني تظهر حصول حزب الليكود على 36 مقعداً وحزب أزرق أبيض على 35 مقعداً
مسيرة شعبية حاشدة في العاصمة الإيرانية طهران تنديداً بالقرار الأميركي ضد الحرس الثوري الإسلامي
محمد جواد ظريف: نؤكّد أنّ واشنطن وعدداً من الحكومات العميلة لها ستتحمل مسؤولية جميع التداعيات الخطيرة للإجراء الأميركي
القوات العراقية تقضي على 12 إرهابياً من "داعش" وتدمر أوكاراً وأسلحة لهم خلال عملية عسكرية في تلال حمرين وسط البلاد
الجيش السوري يقضي على إرهابيين من النصرة عند أطراف قرى وبلدات الحويز وتل الصخر وكفرنبودة بريف حماة الشمالي الغربي
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: سنساهم في حل الوضع في سوريا والقضاء على الإرهابيين وخلق ظروف مناسبة للعملية السياسية
الرئيس ميشال عون يؤكد لوفد من الكونغرس الأميركي رفض وضع الجولان المحتل تحت سيادة العدو خصوصاً أنه يضم أراض لبنانية
البطريرك الماروني من بعبدا: الأمور ذاهبة إلى الإنشراح والرئيس عون طمأننا بأن إقرار الموازنة سيتم الأسبوع المقبل
وصول شحنة من المساعدات الإنسانية من سلطنة عُمان إلى المنكوبين بالسيول في إيران
رئيس وزراء باكستان عمران خان يقوم بزيارة إلى إيران في 21 الجاري تستغرق يومين
مقتل 16 شخصاً وإصابة 30 آخرين في انفجار قنبلة في مدينة كويتا جنوب غرب باكستان
وزير الخارجية التركي: فرنسا آخر دولة يمكنها إعطاء درس في الإبادة والتاريخ لأنقرة لأننا لم ننس ما حدث في رواندا والجزائر
رئيس الوزراء الأسترالي: مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج لن يلقى معاملة خاصة في بلده الأم بعد اعتقاله في بريطانيا
الداخلية الإكوادورية تعلن عن اعتقال مساعد أسانج أثناء محاولته الفرار إلى اليابان
محكمة يابانية تقضي بتمديد توقيف كارلوس غصن حتى 22 نيسان/أبريل الجاري
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المجلس الانتقالي السوداني: لن نقصي أحدا ولن نعيّن أحدا وندعو القوى السياسية للتوافق
منذ 57 mins
12 April، 2019
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