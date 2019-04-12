المجلس الانتقالي السوداني: لن نقصي أحدا ولن نعيّن أحدا وندعو القوى السياسية للتوافق – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2019 - 13:28

المجلس الانتقالي السوداني: لن نقصي أحدا ولن نعيّن أحدا وندعو القوى السياسية للتوافق

منذ 57 mins 12 April، 2019
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