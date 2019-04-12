سلسلة اخبار محلية متفرقة

ناقشت لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية ملفَ تلوثِ الليطاني وتأثيراتِه السلبية، واستمعت إلى الاجراءاتِ التي تقومُ بها وزارةُ الصناعة بحضور وزير البيئة وممثل عن وزارة الصحة . وزير الصناعة وائل ابو فاعور أطلعَ اللجنةَ على الخطواتِ التي نفذتها وزارتُه مع المصانعِ المتسببةِ بالتلوث. بدورها درست لجنةُ الصحةِ اقتراحَ قانونِ ممارسةِ ...