سلسلة اخبار محلية متفرقة

- في ذكرى مجزرة قانا نظمت اللجنةُ الوطنية لاحياء ذكرى مجزة قانا في الجامعة اللبنانية احتفالاً تضامنياً في المناسبة تجديداً للذكرى وتنديداً بالصمت الدولي.
الاحتفالُ جرى برعاية رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحضورِ عددٍ من الشخصيات والفعاليات السياسية والثقافية فضلاً عن اساتذةِ الجامعةِ اللبنانية وحشدٍ من الطلاب، واكدت الكلماتُ ثباتَ الموقفِ الذي اتخذتهُ قانا كغيرها من قرى الجنوب ولبنانَ بمقارعةِ الاحتلال. وجرى عرضُ فيلمٍ وثائقي يظهرُ بشاعةَ المجزرةِ وفظاعةَ ما ارتكبَه العدوُ الاسرائيلي، قبل ان يعاينَ المشاركون معرضاً صُوَرياً يحاكي بعضاً من مآسي الذكرى الاليمة.
- أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان انه “اعتبارا من يوم الثلثاء الواقع فيه 23/04/2019، سيباشر مركز أمن عام قانا الإقليمي بإستقبال طلبات ومعاملات المواطنين والرعايا العرب والاجانب المقيمين في نطاق القرى والبلدات التالية: قانا، صديقين، جبال البطم، الشعيتية، حناويه، البياض، زبقين، مالكية الساحل، رشكنانيه، عيتيت، دير عامص، ياطر، مزرعة مشرف، كفرا، رمادية والكنيسة.
كما يسمح للمواطنين والرعايا العرب والاجانب المقيمين في بلدتي عين بعال و دير قانون رأس العين تقديم المعاملات العائدة لهم في أي من مركزي أمن عام صور وقانا الإقليميين. المقيمين في بلدتي عيتيت و مزرعة مشرف تقديم المعاملات العائدة لهم في أي من مركزي أمن عام جويا وقانا الإقليميين. المقيمين في بلدتي ياطر و كفرا تقديم المعاملات العائدة لهم في أي من مركزي أمن عام تبنين وقانا الإقليميين.
- نفذ مستخدمو هيئة إدارة السير والآليات والمركبات اعتصاما امام مصلحة تسجيل السيارات في مدينة النبطية، واعلنوا الإضراب والتوقف عن العمل في كافة فروع وأقسام المصلحة الى حين البت بمرسوم سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهيئة إدارة السير والآليات والمركبات.وتجمع المعتصمون امام مدخل المصلحة وحملوا لافتات تطالب بحقوقهم.
- دهمت عناصر من مكتب مكافحة التهريب في ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” أمس متجرا في منطقة المريجة، وصادرت منه كميات كبيرة من لفائف التبغ “هيتس”Heets وأجهزة “إيكوس”IQOS الإلكترونية المخصصة لتسخينها، وصادروا كميات كبيرة منه. وتم تغريم المخالف وإلزامه توقيع تعهد بعدم تكرار المخالفة.
كذلك دهمت دورية من “الريجي” مكتبا في منطقة الزلقا يبيع السيجارة الالكترونية والسائل الخاص بها، وتمت مصادرة كميات كبيرة جدا وضبط افادة المخالف وإحالته أمام القضاء المختص.
- صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:
“تمكن عناصر الدفاع المدني، خلال الساعات الـ24 الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:
– إخماد حرائق (عدد11):
* أعشاب : عين جرفا(حاصبيا) – ذوق مكايل.
* منازل : عاليه – القبيات – كفرعبيدا – مطيلب.
* سيارات : خلة داريا(الشوف) – القماطية – الغازية.
* كهرباء : أسلاك كهربائية في طريق الجديدة.
* مختلف : إطارات في بخعون.
– نقل وإسعاف : (15) حالة طارئة.
– حوادث سير (عدد2) : القاسمية ونقل جريح الى المستشفى – جل البحر ونقل جريح الى المستشفى.
مجموع المهام المنفذة خلال ال24 ساعة الأخيرة : 28 مهمة
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة.
المصدر: قناة المنار + الوكالة الوطنية للاعلام