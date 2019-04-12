الطقس قليل الغيوم وارتفاع بالحرارة لتتخطى 30 غداً

يتأثر الطقس تدريجيّاً بدءًا من اليوم بكتل هوائية دافئة تبلغ ذروتها ليل السّبت وتستمرّ حتّى يوم الأحد.

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ، كما تنشط الرياح أحيانًا.

السبت: صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تكون فوق معدلاتها الموسميّة ورياح ناشطة مترافقة بطبقات من الغبار.

الأحد: قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا ورياح ناشطة تشتد احيانا مع استمرار ظهور الغبار و تبقى درجات الحرارة مرتفعة صباحاً حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي بدءاً من فترة الظهيرة.

الرياح السطحية: شماليّة غربيّة إلى شماليّة شرقيّة ، سرعتها بين ١٠ و ٣٥ كلم/س.

الانقشاع: جيد

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٤٥ و ٧٠% .

حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: ١٩°م.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية