الطقس قليل الغيوم وارتفاع بالحرارة لتتخطى 30 غداً – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2019 - 10:39

الطقس قليل الغيوم وارتفاع بالحرارة لتتخطى 30 غداً

منذ 27 mins 12 April، 2019
طقس
لبنان

يتأثر الطقس تدريجيّاً بدءًا من اليوم بكتل هوائية دافئة تبلغ ذروتها ليل السّبت وتستمرّ حتّى يوم الأحد.
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة:     قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة ، كما تنشط الرياح أحيانًا.
السبت:      صاف الى قليل الغيوم مع انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة حيث تكون فوق معدلاتها الموسميّة ورياح ناشطة مترافقة بطبقات من الغبار.
الأحد:       قليل الغيوم يتحول بعد الظهر الى غائم جزئيا ورياح ناشطة تشتد احيانا مع استمرار ظهور الغبار و تبقى درجات الحرارة مرتفعة صباحاً حيث تبدأ بالانخفاض التدريجي بدءاً من فترة الظهيرة.

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الرياح السطحية:   شماليّة غربيّة إلى شماليّة شرقيّة ، سرعتها بين ١٠ و ٣٥ كلم/س.
الانقشاع:   جيد
الرطوبة النسبية على الساحل:  بين ٤٥ و ٧٠% .
حال البحر:   منخفض الموج     حرارة سطح الماء:   ١٩°م.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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