السودان.. عوض بن عوف أدى القسم “رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي”

أعلن التلفزيون السوداني الرسمي أن وزير الدفاع عوض بن عوف أدى مساءَ الخميسِ القسمَ “رئيساً للمجلسِ العسكري الانتقالي” الذي شكَّلَه الجيشُ إثرَ إطاحتِه الرئيسَ عمر البشير بعدَ أربعةِ أشهرٍ من الاحتجاجات الشعبية ضدَ حكمه.

وقال التلفزيون إن “الفريق أول الركن عوض محمد أحمد ابن عوف أدى القسمَ رئيساً للمجلس وإن “الفريق كمال عبد المعروف أدى القسَمَ نائباً له. وعرضَ التلفزيون لقطاتٍ للجنرالينِ وهما يؤديانِ القسم.

ويأتي ذلك بعد ان أعلن الجيش سلسلةَ إجراءاتٍ من بينها فرضُ حظرِ تجوالٍ ليلي يَسري من الساعة العاشرةِ مساءً الى الرابعة فجراً بالتوقيت المحلي.

لكنَ منظمي التظاهراتِ الرافضينَ لما اعتبروه “انقلاباً عسكرياً من سلطات النظام” دعَوا إلى مواصلةِ الاعتصام المستمر منذُ ستةِ أيامٍ أمامَ مقر القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة.

وقد واصلَ آلافُ المتظاهرين السودانيين اعتصامَهم وتظاهراتِهم مساءَ الخميسِ على الرغم من ذلكَ لليلةِ السادسةِ على التوالي أمام مقر الجيش .

المصدر: قناة المنار +وكالات