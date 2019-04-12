استعدادات في غزة للمشاركة في جمعة “معا لمواجهة التطبيع” – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2019 - 10:39

استعدادات في غزة للمشاركة في جمعة “معا لمواجهة التطبيع”

منذ 41 mins 12 April، 2019
مسيرات العودة
عربي وإقليمي - فلسطين

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة اليوم الجمعة، للمشاركة في فعاليات “مسيرات العودة الكبرى وكسر الحصار” على الحدود الشرقية للقطاع، في الجمعة الـ 54 للمسيرات.

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة أهالي القطاع إلى أوسع مشاركة والحشد الكبير في فعاليات اليوم التي ترفع شعار “معا لمواجهة التطبيع”.

وقالت “لا خيار أمامنا إلا باستمرار المسيرات حتى تحقيق مطالبنا بكسر الحصار”، مؤكدة أن شعبنا أربك عبر مسيراته السليمة وأدواته الاحتلال.

وذكرت الهيئة أن “شعبنا يؤكد رفضه لمشاريع تصفية القضية الفلسطينية”، موضحة أن “التاريخ سيسجل أننا من أسقط صفقة القرن”.

المصدر: مواقع فلسطينية

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