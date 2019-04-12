أقوى صاروخ في العالم ينطلق في أول رحلة تجارية

انطلق الصاروخ سبيس إكس فالكون هيفي، أقوى صاروخ قيد التشغيل في العالم، في أولى مهماته التجارية أمس الخميس من فلوريدا في خطوة هامة للشركة المملوكة لرائد الأعمال الملياردير إيلون ماسك على طريق السباق نحو اقتناص عقود إطلاق عسكرية مربحة.

وانطلق هيفي، الذي يعادل طوله مبنى مكونا من 23 طابقا، من مركز كنيدي للفضاء في فلوريدا حاملا أول حمولة لعميل. وسبق أن انطلق الصاروخ بسيارة ماسك الحمراء بلون الكرز من طراز تسلا رودستار إلى الفضاء في أول رحلة تجريبية في 2018.

وقال جون انسبروكر المعلق على عمليات الإطلاق لدى سبيس إكس ”اتجه فالكون هيفي للفضاء“.

وبعد ثلاث دقائق تقريبا، انفصل صاروخا دفع هيفي عن جانبي الصاروخ الأساسي ليهبطا بالتزامن مع بعضهما البعض في محطة كيب كنافيرال الجوية وسط هتافات صاخبة من مهندسي سبيس إكس في مقر الشركة في هاوثورن بولاية كاليفورنيا.

وبعد أن دفع الحمولة إلى الفضاء، عاد صاروخ الدفع الأوسط بعد عشر دقائق تقريبا في هبوط ناجح على ظهر سفينة مسيرة تابعة لسبيس إكس على بعد 645 كيلومتر من ساحل فلوريدا.

وقال ماسك على تويتر ”هبطت الصواريخ فالكون“ معلنا عودة صواريخ الدفع الثلاثة جميعها لأول مرة، والتي سيتم تجديدها لتحلق من جديد في مهمة أخرى لهيفي فالكون هذا الصيف لحمل مجموعة من الأقمار الصناعية العسكرية والعلمية لحساب القوات الجوية.

المصدر: رويترز