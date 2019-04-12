وزير الخارجية الإيراني: لو لا الحرس الثوري لوصل داعش الى ابواب اوروبا

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بانه لو لم يكن الحرس الثوري، لسيطر تنظيم داعش الارهابي على عاصمتين عربيتين ولوصل الى ابواب اوروبا. وفي تغریدة له نشر ظریف شریط فیدیو عن مناظرة انتخابیة جرت بین الرئیس الامیركي ترامب ومنافسته الدیمقراطیة هیلاری كلینتون خلال حملة الانتخابات الرئاسیة في العام 2016.

وفي شریط الفیدیو یقر ترامب بان ايران تحارب التنظيم الارهابي داعش وكتب ظریف تعليقا على ذلك “انه في ذلك الحین حیث كان دونالد ترامب يؤكد على ان ایران منهمكة في القضاء على داعش، هل فكّر في مسألة انه من كان (من ايران) منهمكا في هذه الحرب (ضد داعش) وتقديم التضحيات ؟.

واضاف وزیر الخارجیة الایراني “انه لو لم یقاتل الحرس الثوري الى جانب الشعبین الباسلین العراقي والسوري لكان داعش قد سیطر على عاصمتین عربیتین ولكان قد نشر جیشا من الارهابیین على ابواب اوروبا.”

المصدر: وكالة انباء فارس