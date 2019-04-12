تحطم مركبة فضائية إسرائيلية خلال محاولتها الهبوط على سطح القمر(وكالات) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2019 - 00:02

تحطم مركبة فضائية إسرائيلية خلال محاولتها الهبوط على سطح القمر(وكالات)

منذ 1 ساعة 11 April، 2019
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