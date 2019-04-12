تحطم مركبة فضائية إسرائيلية خلال محاولتها الهبوط على سطح القمر(وكالات) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2019 - 00:02
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السودان: استمرار التظاهرات والتجمعات رغم سريان حظر التجوال الذي أعلنه الجيش السوداني في البلاد لمدة 3 أشهر
التلفزيون السوداني الرسمي: وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف يؤدي القسم رئيساً للمجلس العسكري الانتقالي
التلفزيون السوداني الرسمي: رئيس الأركان كمال عبد المعروف يؤدي اليمين الدستورية نائباً لرئيس المجلس العسكري الانتقالي
وزير الدفاع السوداني: أعلن اقتلاع النظام والتحفظ على الرئيس عمر البشير في مكان آمن
حزب المؤتمر السوداني المعارض: البشير كان رئيساً لمنظومة فاسدة لن نقبل بها على رأس المرحلة الانتقالية
حزب الأمة السوداني المعارض: لا نريد حكماً عسكرياً جديداً بل نريد حكماً مدنياً والمتظاهرون يريدون تغيير كل النظام
تجمع المهنيين السودانيين: بيان الجيش السوداني لا يلبي مطالب المتظاهرين واللجنة الأمنية قررت التفرد بكل القرارات
"قوى إعلان الحرية والتغيير" في السودان: "الانقلاب العسكري" يعيد إنتاج ذات الوجوه والمؤسسات وندعو لمواصلة الاعتصامات
مجلس الأمن الدولي يعقد اجتماعاً مغلقاً حول تطورات الأوضاع في السودان يوم الجمعة بطلب أميركي وأوروبي
الخارجية الأميركية تدعو الجيش السوداني إلى ضبط النفس وتشكيل حكومة "جامعة" تضم مدنيين
الخارجية الروسية: ندعو إلى تسوية الوضع في السودان بالوسائل السلمية والديموقراطية
فيديريكا موغيريني: الاتحاد الأوروبي يطالب الجيش السوداني بنقل السلطة "سريعاً" إلى المدنيين
الخارجية الإيرانية: نأمل في أن تلتزم جميع الأطراف السودانية ضبط النفس وتعتمد الحوار والأساليب السلمية لتحقيق مطالبها
تحطم مركبة فضائية "إسرائيلية" خلال هبوطها على سطح القمر بسبب تعطل محركها قبيل العملية
الرئيس عون بعد استقبال نظيره اليوناني: نؤكد على حق لبنان باستخراج النفط والغاز ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة
الرئيس بري: الشهر الحالي هو شهر مصيري بالنسبة للبنان ويجب القيام بإجراءات ضرورية وإنجاز الموازنة
الرئيس الحريري: إقرار خطة الكهرباء إشارة أولى على جدية الحكومة في خفض العجز وتنفيذ التزامات سيدر
الشيخ نعيم قاسم: لطالما دعونا إلى عودة النازحين إلى سوريا عبر الحوار بين البلدين من أجلهم وحتى نعالج أزماتنا
"الوفاء للمقاومة": القرارات التسلطية التي تصدرها أميركا هي تعبير عن رد فعل منهزم بعدما فشلت في إخضاع المجتمعات
الخارجية الروسية: تصنيف واشنطن الحرس الثوري على لائحة الإرهاب استمرار لنهج شيطنة إيران وفرض أقصى الضغوط عليها
وزارة التربية: تعديل عطلة عيد الفصح لتصبح من صباح الخميس 18 نيسان / أبريل لغاية مساء الاثنين 29 منه
مجلس الوزراء أرجأ البند المتعلق بطلب وزارة الاتصالات إلغاء الـ 60 دقيقة المجانية للخطوط الآجلة الدفع لمزيد من الدرس
وزير الإعلام: مشروع الموازنة سيعرض في وقت قريب جداً على الحكومة ويتم وضع اللمسات الأخيرة عليه
مصدر عسكري يمني: مقتل 4 جنود سعوديين في عمليات قنص للجيش اليمني واللجان الشعبية على جبهة جيزان
مصادر يمنية: إطلاق صاروخ زلزال 1 على تجمعات تحالف العدوان السعودي الأميركي في الصوح قبالة نجران
وزارة العدل الأميركية: اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج في بريطانيا جاء بموجب معاهدة تسليم بين الجانبين
محامية أسانج تعلن أنه سيطعن بطلب الولايات المتحدة تسليمه إليها بعد توقيفه من قبل الشرطة البريطانية
منظمة الصحة العالمية: 56 قتيلاً و266 جريحاً وآلاف النازحين خلال أسبوع من المعارك في ليبيا
فرنسا تنفي عرقلتها صدور بيان أوروبي مشترك يدعو قوات خليفة حفتر إلى وقف هجومها على العاصمة الليبية طرابلس
النواب الروس يتبنون قانوناً حول إنشاء "شبكة انترنت مستقلة" في روسيا تكون معزولة عن الخوادم العالمية الرئيسية
الرئيس بوتين: دخول صاروخ كينجال الفرط صوتي للخدمة وصاروخ سارمات الثقيل العابر للقارات بات بالمراحل الأخيرة قبل اعتماده
تيريزا ماي تعود إلى البرلمان البريطاني لشرح ما تنوي فعله بعد تأجيل بريكست حتى 31 تشرين الأول / أوكتوبر
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تحطم مركبة فضائية إسرائيلية خلال محاولتها الهبوط على سطح القمر(وكالات)
منذ 1 ساعة
11 April، 2019
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