الولايات المتحدة تعلق المرحلة الثانية من المفاوضات حول تطبيع العلاقات مع السودان (روسيا اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 12 2019 - 00:02

الولايات المتحدة تعلق المرحلة الثانية من المفاوضات حول تطبيع العلاقات مع السودان (روسيا اليوم)

منذ 1 ساعة 11 April، 2019
أخبار موقع المنار

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