قوى الامن : توقيف عدة اشخاص اعتدوا بالضرب على قاصرين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

بتاريخ 2/4/2019، نشرت إحدى الصفحات الإلكترونية مقطع فيديو لشجار بين شبان في محلة الملا – بيروت، أدى إلى إصابة أحدهم بجروح بالغة نتيجة تعرضه للطعن بواسطة شفرة “كاتر”، كما أرفقت الفيديو بأسماء المعتدين.

نتيجةً للتحريات والاستقصاءات المكثفة، وبعد قيام عناصر مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية، بمداهمة أمكنة إقامة الفاعلين عدة مرات في محلتي الزيدانية والملا من دون العثور عليهم، لكنهم عادوا وسلموا انفسهم الى المفرزة بعد ان تم تضييق الخناق عليهم، وهم:

_ أ. ع. (مواليد عام 2000، سوري)

– أ. ر. (مواليد عام 1998، لبناني)

– م. م. (مواليد عام 2001، لبناني)

-أ. ش. (مواليد عام 2000، لبناني)

– ش. م. ش. (مواليد عام 1995، لبناني)

بالتحقيق معهم، اعترفوا بضرب وطعن كل من القاصرين: ع. م. (مواليد2002، لبناني ) – ي. م. (مواليد عام 2001، لبناني) بواسطة شفرة “كاتر” ، وذلك بسبب شجار فيما بينهم.

اودع الموقوفون الخمسة القضاء المختص، والعمل مستمر لتوقيف سائر المتورطين في الاشكال.

المصدر: قوى الامن