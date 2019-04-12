الوزير أبو سليمان : كلام بو صعب عن لساني غير صحيح

صدر عن وزير العمل كميل أبو سليمان البيان الآتي: “تفاجأت بما نقل عن الوزير الياس بو صعب عن لساني وهو كلام غير صحيح، فمن حيث الشكل تسريب نقاشات مجلس الوزراء يتناقض مع المادة 9 من النظام الداخلي التي تنص على سرية المداولات. اما من حيث المضمون فيعرف الوزير بو صعب ان وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية لا ملاك لها. ولذا، فهي ملزمة بالتعاقد مع استشاريين وموظفين ضمن موازنتها. الكلام الذي نسب الي يتعارض مع المنطق، وما تأجيل البحث بالبند المتعلق بوزارة التنمية الى الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الا للاجابة عن بعض الأسئلة، ولو كان البند مخالفا لسقط حكما. آسف انه فيما تمر البلاد بوضع اقتصادي ومالي صعب يتطلب التعاطي بمسؤولية وايجابية من قبل الجميع، يتلهى بعضهم بالحرتقات”.

المصدر: الوكالة الوطنية