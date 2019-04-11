الجيش السوداني دعا الى التزام حظر التجول الليلي والمتظاهرون يواصلون احتجاجهم

دعا الجيش السوداني مساء اليوم، المواطنين إلى التزام حظر التجول الليلي الذي فرضه عقب إطاحته بالرئيس عمر البشير ، محذرا من “المخاطر التي قد تترتب على عدم الالتزام بحظر التجوال”، في حين يواصل المتظاهرون احتجاجاتهم في الشارع.

وقال الجيش في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية “سونا” إنه “على المواطنين الالتزام بحظر التجول للمحافظة على سلامتهم ونظرا للمخاطر التي قد تترتب على عدم الالتزام بحظر التجوال بالتواقيت المعلنة”.

ويسري حظر التجول من الساعة 00،22 (00،20 ت.غ) ولغاية الساعة 00،04 فجرا (00،02 ت.غ).

المصدر: وكالات