البرلمان الإيطالي صوت بالاجماع على اتفاقية التعاون بين لبنان وايطاليا

صوت البرلمان الإيطالي بالاجماع على اتفاقية التعاون بين الحكومتين اللبنانية والإيطالية، بعد مداخلات عدة لممثلي الأحزاب الإيطالية التي أكدت أهمية العلاقة بين لبنان وايطاليا وصوتت على الاتفاقية بالاجماع.

وتميزت مداخلة النائب الإيطالي سلفاتوره ديده باسم تكتل أخوة إيطاليا وكان لها الأثر الإيجابي في المجلس حيث قال :” اعتقد ان جميع أعضاء البرلمان مسرورون لتطور العلاقات بين بلدينا. علاقتنا بلبنان كانت دائما مميزة نظرا الى الروابط التاريخية والثقافية بينهما”.

اضاف :”تتطور علاقتنا بلبنان أكثر فأكثر منذ أن بدأت مشاركة نحو الف جندي في مهمة حفظ السلام لقوات اليونيفيل، ينفذون هذه المهمة بكل إخلاص ومحبة السكان المحليين الذين يكنون الاحترام وألود لبلدنا. تشهد على هذه العلاقة الطيبة سفيرة لبنان في إيطاليا السيدة ميرا ضاهر التي تؤكد في كل مناسبة على أهمية دور الكتيبة الإيطالية والعلاقات التاريخية بين بلدينا” .

وتابع :” إن العلاقات بين بلدينا تعود إلى التاريخ القديم ونجد العديد من المواقع الأثرية الرومانية في لبنان والتي يمكن زيارتها”.

وتطرق الى مسألة النازحين السوريين وأكد :”أن لبنان يتحمل العبء الأكبر وعلينا يجب مساعدته لتحمل المسؤولية واعادتهم الى بلدهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية