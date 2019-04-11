“الوفاء للمقاومة”: القرارات التسلطية الاميركية هي تعبير عن رد فعل المُنهزم

قالت كتلة “الوفاء للمقاومة” النيابية في لبنان الخميس إن “شعبنا بلغ من الحصانة ما يؤهله للدفاع عن نفسه ملتزماً خيار الوحدة والصمود والمقاومة الذي يحفظ السيادة ويحمي المصالح ويمنح الحياة معنى العزة والاباء والحرية والكرامة”.

واضافت الكتلة ان “هذا الخيار الذي التزمه شعبنا المقاوم هو الذي غير المعادلات في لبنان والمنطقة وكسر شوكة الاعداء الصهاينة ومشغّليهم الامريكان واحبط مشاريعهم المتصادمة مع ارادة ابناء وشعوب المنطقة، بدءاً من فلسطين وصولاً الى اليمن مروراً بلبنان وسوريا والعراق”.

واشارت الكتلة الى ان “القرارات التسلطية التي تصدرها الادارة الاميركية في هذه الفترة ما هي إلا تعبير عن رد فعل المُنهزم الذي فشل في اخضاع ارادة المجتمعات المقاومة في منطقتنا ومحاولةً يائسة لإحاطة مستخدميه في المنطقة والعدو الاسرائيلي بالعناية والرعاية ازاء تصاعد وتنامي خيار المقاومة”، وشددت على “تمسكها بموجبات السيادة الوطنية في لبنان رُغم السياقات المتشاكسة في المنطقة”.

من جهة ثانية، اعتبرت الكتلة أن “اقرار الحكومة اللبنانية لخطة الكهرباء هو انجاز مهم”، ودعت الى “متابعة وضعه موضع التنفيذ من اجل ان يكتمل الهدف منه ويتحقق”، وأملت أن “تتعاون القوى السياسية لتطبيق الخطة حتى لا تلقى مصير سابقاتها التي كانت قد أقِرت في العام 2010 ثم في العام 2012”.

كما اكدت الكتلة على “وجوب انجاز قطوعات الحساب للموازنات بين عامي 1993 و 2017 والتي احيلت الى ديوان المحاسبة, واسراع الحكومة في مناقشة مشروع الموازنة 2019 واحالته الى مجلس النواب لاقراره”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام