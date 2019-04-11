قوى الأمن: إذا كنت ضحية اعمال سحر وشعوذة في خلدة اتصل بمفرزة بعبدا القضائية

قالت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اللبناني ـ شعبة العلاقات العامة في بيان لها الخميس “وقعت في الآونة الأخيرة بعض عمليات الاحتيال نفذها رجل وامرأة في محلة خلدة عن طريق السحر والشعوذة”.

وتابع البيان “لذلك وبناء على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة في المحلة المذكورة، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقمين: 921115/05 – 922173/05″، واضاف ان ذلك “بغية التعرف إلى صورتيهما وإتخاذ صفة الادعاء الشخصي في حقهما”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام