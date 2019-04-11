“الاتحاد الاوروبي” يجلي أفراد بعثته من طرابلس ويدعو لوقف المعارك

أجلى الاتحاد الاوروبي الاربعاء من العاصمة الليبية طرابلس أفراد بعثته بسبب اشتداد القصف في المدينة، بحسب ما أعلن الخميس مصدر أوروبي.

وأوضح المصدر ان “أعضاء بعثة المساعدة التابعة للاتحاد الاوروبي من أجل ادارة مندمجة للحدود في ليبيا غادروا مؤقتا طرابلس للعودة الى تونس حيث مقر البعثة”، وتابع “شمل الإجلاء نحو عشرين شخصا”.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني إن “الاتحاد يعبر عن انشغاله للتطورات المقلقة جدا في ليبيا”، ودعت “لأطراف النزاع من أجل وقف فوري لاطلاق النار وتسهيل وصول المساعدة الانسانية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية