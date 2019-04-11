“الاتحاد الاوروبي” يجلي أفراد بعثته من طرابلس ويدعو لوقف المعارك – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2019 - 19:05

“الاتحاد الاوروبي” يجلي أفراد بعثته من طرابلس ويدعو لوقف المعارك

منذ 26 mins 11 April، 2019
علم الاتحاد الاوروبي
الاتحاد الاوروبي

أجلى الاتحاد الاوروبي الاربعاء من العاصمة الليبية طرابلس أفراد بعثته بسبب اشتداد القصف في المدينة، بحسب ما أعلن الخميس مصدر أوروبي.

وأوضح المصدر ان “أعضاء بعثة المساعدة التابعة للاتحاد الاوروبي من أجل ادارة مندمجة للحدود في ليبيا غادروا مؤقتا طرابلس للعودة الى تونس حيث مقر البعثة”، وتابع “شمل الإجلاء نحو عشرين شخصا”.

من جانبها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي فيديريكا موغيريني إن “الاتحاد يعبر عن انشغاله للتطورات المقلقة جدا في ليبيا”، ودعت “لأطراف النزاع من أجل وقف فوري لاطلاق النار وتسهيل وصول المساعدة الانسانية”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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