شهيب: عطلة المعاهد والمدارس من الخميس بـ18 الحالي ولغاية مساء الإثنين بـ29 منه

أصدر وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة اللبنانية أكرم شهيب المذكرة رقم 55/م/2019، تعديلا للمذكرة رقم 43/م/2019 التي بالعطلة بمناسبة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية.

وجاء في المذكرة: “… تعدل عطلة المدارس والمعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة على اختلاف أنواعها ومراحلها بمناسبة الجمعة العظيمة والفصح المجيد لدى الطوائف المسيحية، لتصبح من صباح يوم الخميس 18/4/2019 ولغاية مساء الإثنين 29/4/2019”.

وبالمناسبة، تقدم شهيب “من جميع العاملين في التربية والتعليم في القطاعين الرسمي والخاص بأحر التهاني والتمنيات بدوام الصحة والعافية والاستمرارية في تأدية رسالتهم السامية وإسهامهم المستمر في بناء أجيال تشكل ركيزة أساسية في بناء الوطن الذي تصبو إليه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام