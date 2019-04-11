تعميم من قوى الامن حول اعمال سحر وشعوذة في خلدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

وقعت في الآونة الأخيرة بعض عمليات الاحتيال نفذها رجل وامرأة في محلة خلدة وذلك عن طريق السحر والشعوذة. لذلك وبناءً على إشارة القضاء المختص، تطلب المديرية العامة لقوى الامن الداخلي من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة في المحلة المذكورة، الاتصال بمفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشرطة القضائية على الرقمين: 921115/05 – 922173/05، بغية التعرف على صورتيهما وإتخاذ صفة الادعاء الشخصي بحقهما.

المصدر: موقع قوى الامن الداخلي