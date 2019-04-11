شركة الطيران السعودية تعلن عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتا

أعلنت شركة الطيران السعودية اليوم الخميس، تعليق كافة رحلاتها بين المملكة والسودان، مؤقتا، وحتى إشعار آخر، نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم والسودان، وذلك بعد عزل الجيش السوداني للرئيس عمر البشير.

وأفاد مركز الاتصال بالشركة في تغريدة على “تويتر”، بأنه “نظرا لإغلاق مطاري الخرطوم وبورتسودان، تعلن السعودية عن تعليق جميع رحلاتها بين المملكة والسودان مؤقتا وحتى إشعار آخر”.

وتابعت الشركة أنها “سوف تعفى جميع الحجوزات المؤكدة خلال فترة التعليق المؤقت للرحلات من رسوم تغيير الحجز وإعادة إصدار التذاكر” .

المصدر: سبوتنيك