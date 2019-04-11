ظريف مخاطبا تل ابيب وواشنطن والرياض: انتهت اللعبة ولا يمكنكم احياء داعش

اشار وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى دعم اميركا والكيان الصهيوني والسعودية للارهابيين في المنطقة، مخاطبا اياهم بانهم لا يمكنهم احياء داعش مرة اخرى.

وفي الرد على الخطوة الاميركية الاخيرة ضد الحرس الثوري قال ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ان مساعي اميركا لاحياء الجماعات الارهابية في المنطقة ستكون عقيمة.

وتابع ظريف، ايها السيدات والسادة؛ لقد انتهت اللعبة. آن الاوان كي تواجهوا هذه الحقيقة بانكم انتهجتم جميع الخيارات الخاطئة وان التضحية بالاخرين لن يفيدكم في شيء.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفي خطوة عدائية قد ادرج الاثنين 8 ابريل/نيسان ، حرس الثورة الاسلامية ضمن لائحة الارهاب، وفي الرد على ذلك اعتبر المجلس الاعلى للامن القومي الايراني، يوم 9 نيسان القوات الاميركية في منطقة غرب آسيا ضمن المنظمات الارهابية.

المصدر: وكالة فارس