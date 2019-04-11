بدء جلسة مجلس الوزراء اللبناني في السراي الحكومي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2019 - 17:21

بدء جلسة مجلس الوزراء اللبناني في السراي الحكومي

منذ 23 mins 11 April، 2019
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