حزب المؤتمر السوداني المعارض يدعو إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة لحكومة مدنية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2019 - 17:21

حزب المؤتمر السوداني المعارض يدعو إلى حل المجلس العسكري الانتقالي وتسليم السلطة لحكومة مدنية

منذ 24 mins 11 April، 2019
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