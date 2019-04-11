200 زورق للحرس الثوري تقوم بعملیات الاغاثة لمنكوبي السیول

اعلن قائد مقر ‘كربلاء’ للحرس الثوري الاسلامي في ايران العمید احمد خادم سید الشهداء، ان القوة البحریة للحرس الثوري خصصت 200 زورق للمساهمة في عملیات الاغاثة لمنكوبي السیول فی محافظة خوزستان جنوب غرب ایران.

وقال العمید خادم سید الشهداء في تصریح ادلى به لوكالة ‘ارنا’ انه وفور فیضان انهر كرخة ودز وكارون وحدوث السیول، بادرت القوات البحریة والبریة والتعبئة والحرس الثوری للمساهمة فورا فی عملیات الاغاثة والانقاذ في المناطق المنكوبة.

واضاف، ان القوة البریة للحرس الثوري قامت بقیادة مقر ‘كربلاء’ بنقل قسم ملحوظ من السكان فی محافظة خوزستان من مناطق السیول الي اماكن آمنة.

واشار الي مشاركة المعدات الهندسیة للحرس الثوری بالعملیات اللازمة فی جمیع المناطق المنكوبة بالسیول وقال، ان هنالك فی الوقت الحاضر 200 زورق للحرس الثوري تقوم بعملیات الاغاثة والانقاذ فی هذه المناطق.

المصدر: وكالة ارنا