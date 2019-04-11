بوتين يعلن اجتياز صاروخ “سارمات” كافة الاختبارات بنجاح

أعلن الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع مع القادة العسكريين والنواب العامّين أن صاروخ “سارمات” الثقيل العابر للقارات، اجتاز الاختبارات الأساسية وصار في المراحل الأخيرة قبل اعتماده.

وذكّر الرئيس بوتين “بالعمل المضني والممنهج الذي تم بذله في السنوات الأخيرة لتطوير الجيش الروسي بشكل متكامل، وتزويد القوات المسلحة بالأسلحة والمعدات الحربية المتقدمة والحديثة”.

وقال صاروخ “أفانغارد” بمحركاته فرط الصوتية، سيعزز بشكل كبير من قدرات القوات الصاروخية الاستراتيجية الروسية وأضاف، أن “سارمات” يجتاز حاليا وبنجاح، آخر الاختبارات قبل دخوله الخدمة.

وأكد الرئيس بوتين دخول صواريخ “كينجال” الخدمة بمحركاتها فرط الصوتية وقدرتها التدميرية العالية، واعتماد منظومات “بيريسفيت” الليزرية لاعتراض صواريخ العدو القارية وحرف أقماره الاصطناعية وطائراته المسيرة عن وجهتها وإسقاطها.

المصدر: روسيا اليوم