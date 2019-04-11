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April 11 2019 - 17:21

الجيش الايراني يتواجد بشكل فاعل في ثلثي القرى المنكوبة بالسيول في خوزستان

منذ 45 mins 11 April، 2019
فيضانات ايران
ايران - عربي وإقليمي

اعلن مساعد قائد الجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري ان انقاذ المواطنين المتضررين بالسيول بواسطة السيارات الثقيلة والزوارق والمروحيات التابعة للجيش واخلاء المناطق المحددة من قبل خلية الازمة كان من اوائل اجراءات الجيش عند وقوع السيول.

وقال سياري للصحفيين صباح اليوم الخميس الجيش لعب دورا فاعلا ومؤثرا في اكثر من ثلثي القرى المنكوبة بالسيول والتي تم اخلاءها في محافظة خوزستان الى جانب نقل اثاث ومقتنيات المواطنين من منازلهم وحتى المواشي المنكوبة بالسيول الى مناطق امنة محددة مسبقا من قبل خلية الازمة والهلال الاحمر .

وتابع انه ونظر الى الاوضاع الراهنة فان ترميم مصدات السيول المتضررة والحؤول دون تسرب المياه هو الان من مهام وحدات الجيش المنشرة في منطقة الجنوب وهي مجهزة الان بكافة الامكانيات الهندسية الثقيلة والخفيفة والطاقات البشرية اللازمة لانجاز هذه المهمة .

المصدر: وكالة فارس

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