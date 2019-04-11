مهرجان “و نراك” بذكرى ولادة الامام المهدي (عج)

بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) دعا إتحادا بلديات قضاء بنت جبيل و جبل عامل و بلدية بنت جبيل لحضور المهرجان الفني الثقافي الترفيهي “و نراك”.

يتضمن المهرجان :

1- فقرات متنوعة للأطفال

2- سوق تراثي.

3- غداء قروي.

4- أناشيد.

5- سحب قرعة للفائزين في المسابقات الثقافية و الإلكترونية. بالاضافة الى قرعة الحضور و تقديم عشرات الجوائز والجائزة الكبرى سيارة شفروليه 2019.

الزمان: السبت 20 نيسان 2019.

للأطفال من الساعة 10:00 صباحاً و حتى الساعة 2:00 بعد الظهر.

للكبار من الساعة 3:00 عصراً و حتى الساعة 7:00 مساءً .

المكان: مدينة بنت جبيل – الملعب البلدي.

المصدر: بريد الموقع