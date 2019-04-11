مهرجان “و نراك” بذكرى ولادة الامام المهدي (عج) – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2019 - 17:21

مهرجان “و نراك” بذكرى ولادة الامام المهدي (عج)

منذ 51 mins 11 April، 2019
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بيانات ودعوات - صفحات منوعة

بمناسبة ذكرى ولادة الإمام المهدي (عج) دعا إتحادا بلديات قضاء بنت جبيل و جبل عامل و بلدية بنت جبيل لحضور المهرجان الفني الثقافي الترفيهي “و نراك”.
يتضمن المهرجان :
1- فقرات متنوعة للأطفال
2- سوق تراثي.
3- غداء قروي.
4- أناشيد.
5- سحب قرعة للفائزين في المسابقات الثقافية و الإلكترونية. بالاضافة الى قرعة الحضور و تقديم عشرات الجوائز والجائزة الكبرى سيارة شفروليه 2019.
الزمان: السبت 20 نيسان 2019.
للأطفال من الساعة 10:00 صباحاً و حتى الساعة 2:00 بعد الظهر.
للكبار من الساعة 3:00 عصراً و حتى الساعة 7:00 مساءً .
المكان: مدينة بنت جبيل – الملعب البلدي.

المصدر: بريد الموقع

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