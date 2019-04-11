مجلس الامن الفرعي بالشمال اجتمع تمهيدا للانتخابات النيابية الفرعية

ترأس محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا الخميس اجتماع المجلس الامني الفرعي في قاعة الاستقلال في سراي طرابلس، قبيل الانتخابات النيابات الفرعية المقررة الاحد المقبل.

وناقش المجتمعون “ضرورة البقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة أي خلل أمني يمكن ان يحصل على ابواب الانتخابات النيابية الفرعية، اضافة الى اتخاذ مختلف الاجراءات لضمان سلامة العملية الانتخابية، خصوصا في محيط مراكز اقلام الاقتراع والسرايا الحكومي وقصر العدل في المدينة”.

وبعد الاجتماع، قال نهرا “اتخذنا الاجراءات اللازمة حفاظا منا على الأمن خلال العملية الانتخابية وشددنا على عدم سير الدراجات النارية وطلبنا إقفال المطاعم عشية الانتخابات النيابية للحفاظ على الامن”.

وأضاف نهرا “الامن سيكون مستتبا عشية الانتخابات النيابية الفرعية التي ستقام في مدينة طرابلس بفضل القوى الامنية والاجهزة العسكرية التي ستواكب هذه العملية بكل تفاصيلها”، وتابع “أؤكد ان عدد العناصر الامنية في الانتخابات الحالية سيكون اكبر بكثير من الانتخابات السابقة وستكون هذه التدابير لمناسبتي الانتخابات النيابية وعيد الشعانين لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي”.

وأشار نهرا الى ان “الجيش وسائر الاجهزة الامنية ستؤمن حسن سير العملية الانتخابية وندعو جميع الطرابلسيين الى ان يتوافدوا بكثافة الى صناديق الاقتراع لان هذا حق وواجب دستوري”، واضاف “نأمل أن تكون العملية الانتخابية ناجحة وخالية من اي مشاكل امنية او ادارية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام