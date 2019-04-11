عودة أكثر من ألف لاجئ إلى سوريا من الخارج خلال الــ 24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإسكان اللاجئين، اليوم الخميس، بأن أكثر من ألف لاجئ قد عاد إلى سوريا من أراضي الدول الأجنبية، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة. و جاء في بيان المركز بهذا الشأن: “خلال الــ24 ساعة الماضية، عاد 1167 لاجئا إلى الجمهورية العربية السورية، قادمين من أراضي الدول الأجنبية، من بينهم 432 لاجئاً (130 مرأة و220 طفلاً) من لبنان، عن طريق معبري جديدة يابوس وتلكلخ، بالإضافة إلى 735 شخصا (221 امرأة و375 طفلاً) عادوا من الأردن عبر معبر نصيب.

كما أفاد المركز بأن 564 نازحاً عادوا، خلال الـــ 24 ساعة الماضية، إلى مناطق إقامتهم الدائمة داخل البلاد. ووفق المركز، قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري، خلال الــ 24 ساعة الأخيرة، بعملية تطهير الأراضي السورية من الألغام في مدينتي الجاسم والحارة وقريتي كفر شمس وأنخل، بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق. وقام الخبراء بإزالة الألغام على مساحة 3.6 هكتار من الأراضي السورية، بالإضافة إلى اكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية