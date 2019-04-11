وزير الدفاع السوداني: فرض حضر التجوال لمدة شهر وقفل الأجواء والمعابر لمدة 24 ساعة في كافة أنحاء السودان – موقع قناة المنار – لبنان
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April 11 2019 - 15:33
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الجيش السوداني يعتقل الرئيس البشير ويتولى مرحلة انتقالية لعامين ويعلن حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر
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وزير الدفاع السوداني: حل مجلس الوزراء وحل حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وتعطيل الدستور
وزير الدفاع السوداني: فرض حضر التجوال لمدة شهر وقفل الأجواء والمعابر لمدة 24 ساعة في كافة أنحاء السودان
منذ 28 mins
11 April، 2019
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