عسيران: إستخراج النفط والغاز من مياهنا يعزز اقتصادنا

اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي عسيران، في تصريح له، أن “استخراج النفط والغاز من المياه الاقليمية اللبنانية يعزز الوضع الاقتصادي في لبنان”.

وقال: “ها نحن نهرب الى الامام بعد أن فشلنا في بناء اقتصاد فاعل ومنتج ولذا ها نحن نطلب من هذا أو ذاك للتقدم بالحفر لاستخراج البترول والغاز، ويا حبذا لو كنا نفكر اعمق لبناء البلاد اقتصاديا، ليتنا نطلب من شبابنا المقتدرين على العمل والانتاج أن يأتوا الى لبنان الذي لا يوجد فيه كهرباء وأن يساهموا في العمل في هذا القطاع وهم أجدر من غيرهم لانهم يملكون الكفاءات التي تؤهلهم العمل في قطاع الكهرباء”.

وختم: “نأمل خيرا من مجيء شركات قبرصية أو غيرها للمشاركة في استخراج النفط والغاز من مياهنا الاقليمية اللبنانية، عسى وعل أن نصل الى شاطىء الامان من خلال البحار الهائجة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام